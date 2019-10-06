2019-10-06T09:20:41+03:00
Общество

В Барнауле выбирают «Народного мастера Алтайского края»

Иван ОЛЕКСЮК
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В Барнауле выбирают «Народного мастера Алтайского края». Выставка работ шести претендентов из Барнаула, Бийска и Тюменцевского района проходит в Алтайском государственном краеведческом музее. На ней представлены из войлока, бисера, дерева, керамика и проч.

- В торжественном открытии выставки приняли участие министр культуры региона Елена Безрукова, директор Алтайского краеведческого музея Наталья Вакалова, члены комиссии по присвоению почетного звания «Народный мастер Алтайского края», народные мастера и претенденты на почетное звание, - сообщает офсайт региона.

Звание «Народный мастер Алтайского края» присваивается с 2009 года мастерам-ремесленникам, работающим в области народных художественных промыслов и ремесел, сочетающих народные традиции и творческую индивидуальность, за высокий художественный уровень изделий. За эти годы 30 мастеров получили государственную поддержку и это высокое звание, сообщают в Министерстве культуры Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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