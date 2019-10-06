Еще одно казино построят на Алтае

СЕГОДНЯ 08:27 2019-10-06T08:27:50+03:00

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Подписано соглашение с еще одним инвестором игорной зоны «Сибирская монета» в Алтайском крае. До 2024 года ООО «Золотая ласточка 8» должны ввести в эксплуатацию новый объект.

Объем инвестиций составит не менее 3,6 миллиарда рублей. Под строительство комплекса инвестору предоставили в аренду два земельных участка общей площадью 9,5 гектара.

- Проект был одобрен на заседании краевой инвестиционной комиссии. На первом этапе, в 2020 году, компания будет строить слот-зал на 300 игровых автоматов и 10 игровых столов. На втором этапе, в 2021 - 2023 годах, запланировано возведение гостиницы по франшизе одного из международных брендов, - сообщает региональное правительство.

Площадь гостиничного комплекса составит примерно 10 тысяч квадратных метров, в нем будет до 150 номеров разных категорий. Строительство планируют начать в 2021 году. На третьем этапе построят казино площадью пять тысяч квадратных метров, а также зоны отдыха, отмечают в краевом управлении по развитию туризма и курортной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU