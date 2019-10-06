В Барнауле откроют музей шоколада
Сладкая жизнь не за горами. Скоро в Барнауле появится музей шоколада. Как сообщает Алтайтурцентр, его откроют в кластере «Барнаул - горнозаводской город» по адресу улица Пушкина, 66.
Предполагается, что здесь будут проводить тематические экскурсии по экспозиции съедобных фигур, угощать горячим шоколадом и душистым чаем, а также настоящим шоколадом. В музейной лавке можно будет приобрести шоколадные скульптуры, десерты ручной работы. Техническое открытие музея запланировано на 8 октября.
В турцентре уверены, в перспективе музей будет принимать заявки на проведение организованных экскурсий для туристических и детских групп с элементами игровых мастер-классов. В планах также - приглашение в Барнаул известных шоколатье в качестве ведущих мастер-классов, которые могут быть интересны профессиональным кондитерам и обычным жителям.
Музей-мастерская будет работать с 11 до 20 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU