В Барнауле откроют музей шоколада

СЕГОДНЯ 07:31 2019-10-06T07:31:54+03:00

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Сладкая жизнь не за горами. Скоро в Барнауле появится музей шоколада. Как сообщает Алтайтурцентр, его откроют в кластере «Барнаул - горнозаводской город» по адресу улица Пушкина, 66.

Предполагается, что здесь будут проводить тематические экскурсии по экспозиции съедобных фигур, угощать горячим шоколадом и душистым чаем, а также настоящим шоколадом. В музейной лавке можно будет приобрести шоколадные скульптуры, десерты ручной работы. Техническое открытие музея запланировано на 8 октября.

В турцентре уверены, в перспективе музей будет принимать заявки на проведение организованных экскурсий для туристических и детских групп с элементами игровых мастер-классов. В планах также - приглашение в Барнаул известных шоколатье в качестве ведущих мастер-классов, которые могут быть интересны профессиональным кондитерам и обычным жителям.

Музей-мастерская будет работать с 11 до 20 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU