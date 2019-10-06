2019-10-06T07:08:22+03:00
Общество

Муж получившей по лицу в новоалтайском баре девушки вызвал ее обидчика на бой

Иван ОЛЕКСЮК
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Скрин публикации в паблике.Скрин публикации в паблике.Фото: со страницы vk.com/incident_22
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Новоалтайские страсти прорвались в топ Яндекса. Речь идет о потасовке в одном из местных баров – в ходе конфликта один из посетителей ударил посетительницу заведения. Женщина сняла запись и выложила в интернет, мол, вы посмотрите, что за индивид - руку на женщину поднял.

Теперь ее муж вызывает обидчика на правый бой. Призыв опубликован в местном паблике «Инцидент Барнаул»:

- Своим поступком ты оскорбил мою семью. И не хочешь отвечать за свои действия. У тебя было достаточно времени, чтобы извиниться, но ты скрываешься как трус! Если в тебе осталась хоть часть мужчины, то предлагаю тебе бой в любом спортивном зале по правилам ММА. Если ты так решил урегулировать конфликт твоей жены с моей, наберись смелости разрешить его так же со мной, - пишет Владислав.

Тем временем, подписчики сообщества разделились на два лагеря, одни поддерживают справедливый гнев мужа пострадавшей, другие называют все происходящее абсурдом и рекомендуют обратиться в полицию. «Комсомолка» будет следить за развитием событием и обязательно проинформирует читателей, если случай получит сколько-нибудь интересное продолжение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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