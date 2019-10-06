2019-10-06T06:10:32+03:00
Общество

Алтайские учителя приняли участие в проекте «Творческие люди»

Иван ОЛЕКСЮК
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Ученье – свет! И новоалтайские преподаватели художественного училища хорошо это понимают. В рамках нацпроекта «Культура» они повысили квалификацию.

Образовательный проект «Творческие люди» позволяет педагогам школ, домов культуры и прочих учреждений пройти обучение в ведущих вузах культуры и искусства России.

- С 23 по 28 сентября преподаватели Юрий Прокудин и Иван Торопов из Новоалтайска прошли курсы повышения квалификации на базе Дальневосточного государственного института искусств. Курсы проходили в форме пленэра на берегу Тихого океана, - сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.

Сейчас участники проекта готовят отчетную выставку, которая пройдет в зале детской художественной школы при Новоалтайском художественном училище. Презентация состоится 1 ноября, сообщают в Министерстве культуры Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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