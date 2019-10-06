2019-10-06T06:04:01+03:00
Спорт

«Динамо-Алтай» вышел в финал турнира Student Hockey Challenge

Иван ОЛЕКСЮК
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Студенческий «Динамо-Алтай» вышел в финал турнира Student Hockey Challenge – 2019. Это стало возможным благодаря победе на командой челябинского «Политехника». В субботу, 5 октября наши выиграли со счетом 4:3.

- «Политехник» открыл счет на четвертой минуте, хозяева оказались в роли догоняющих. Челябинские хоккеисты играли технично, быстро и агрессивно. Ближе к середине периода динамовцы начали затяжные позиционные атаки. На перерыв команды ушли при равном счете 1:1, - пишет официальный сайт Алтайского края.

Следующий этап для барнаульских игроков – матч с нижегородской командой «ННГУ имени Лобачевского». Игра пройдет в воскресенье, 6 октября, в 18 часов 30 минут в «Титов-Арене» (проспект Социалистический, 93). Тем временем, «Политехник» сразится за третье место с UK PRAHA – игра начнется в 14.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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