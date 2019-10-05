На Алтае директорам школ и детских центров вручили новые автобусы и автомобили

СЕГОДНЯ 09:17 2019-10-05T09:17:40+03:00

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В честь Дня учителя, который празднуется 5 октября, школы Алтайского края получили 49 автобусов и легковых автомобилей. Торжественная церемония вручения ключей состоялась накануне.

Автобусы ГАЗ, легковые автомобили «Рено Логан», «Шевроле Нива» и «Лада Ларгус» получили 49 учреждений образования из 23 районов и семи городов края. На эти цели из регионального бюджета было выделено более 45 млн рублей.

- Это транспорт для центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, учреждений профессионального образования, в том числе для организаций, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Транспорт подбирался с точки зрения рентабельности, поэтому в большинстве случаев предпочтение отдавалось автобусам малой вместимости и легковым автомобилям, - сказала заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына.

В автобусах есть спутниковая навигация ГЛОНАСС, цифровые тахографы, ограничители скорости и проблесковые маячки. Как пишет пресс-служба правительства региона, новый транспорт позволит обеспечить безопасный подвоз учащихся и воспитанников на учебу, а также улучшить качество социальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU