В Барнауле разыскивают пожилого мужчину с тростью

СЕГОДНЯ 07:36 2019-10-05T07:36:51+03:00

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4 октября в Барнауле пропал пожилой мужчина. Он ушел в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» в Алтайском крае.

Коновалову Александру Макаровичу 65 лет. Уточняется, что он дезориентирован. Из особых примет – трость.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза карие.

Одежда: тёмная куртка, синие джинсы, чёрная кепка.

Волонтеры объявили сбор на поиски мужчины. Также они просят помощи в цветной печати ориентировок и предоставлении записи с видеорегистраторов с 13:00 до 16:00 4 октября по шоссе Ленточный Бор.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят звонить: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU