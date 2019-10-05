2019-10-05T07:36:51+03:00
Происшествия

В Барнауле разыскивают пожилого мужчину с тростью

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
ПоискПоискФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
Изменить размер текста:

4 октября в Барнауле пропал пожилой мужчина. Он ушел в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» в Алтайском крае.

Коновалову Александру Макаровичу 65 лет. Уточняется, что он дезориентирован. Из особых примет – трость.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза карие.

Одежда: тёмная куртка, синие джинсы, чёрная кепка.

Волонтеры объявили сбор на поиски мужчины. Также они просят помощи в цветной печати ориентировок и предоставлении записи с видеорегистраторов с 13:00 до 16:00 4 октября по шоссе Ленточный Бор.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят звонить: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Читайте также:

«Сидел в болоте»: волонтеры показали изнутри поиски потерявшегося в Красноярском крае 4-летнего Ильи Кобелева

История Илюши Кобелева из Березовки Красноярского края кажется невероятной. 4-летний малыш огородами ушел из дома в лес, заблудился и провел там целую ночь. Один. Его нашли только через сутки по следу от резинового сапожка, подняв для этого больше 300 человек (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двух юношей, подозреваемых в разбое, угоне авто и насилии девушки, задержали в Барнауле
В Ленточном бору в Барнауле автомобиль слетел с дороги
На Алтае директорам школ и детских центров вручили новые автобусы и автомобили
Алтайские власти провели переговоры с инвестором по Иткульскому спиртзаводу
В Барнауле перекроют Старый мост
МЧС: в Алтайском крае загорелся поезд
Алтайская семья выиграла суд против «Марии-Ра»
На Алтае более 200 человек пройдут осеннюю школу подготовки вожатых
Иткульский спиртзавод возобновил производство
Почти всему Барнаулу дали тепло
ВТБ Лизинг запустил специальное предложение на приобретение Mercedes-Benz Vito
В Барнауле построят новый ТЦ и отремонтируют старый торговый дом в центре
В алтайском селе нашли человеческие останки при строительстве магазина
На дорогах Алтая десять детей погибли с начала года
Алтай-Кокс принял участие во Всероссийском профориентационном форуме
Сельчанин просил алтайского врача-эксперта установить ему инвалидность за взятку
Самолет из Барнаула задержали более чем на 11 часов
В Алтайском крае потеплеет до +20 на выходных
ВТБ Лизинг вновь назван «Лизинговой компанией года»
Бийские единороссы исключили одного из членов партии за скандал на сессии
Поздравь учителя с праздником в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Барнаул"
Алтайская лаборатория исследует продукты на наличие возбудителей опасных заболеваний
В Барнауле не могут расселить шестерых человек из аварийной двухэтажки
В Заринске при взрыве газа погиб мужчина