2019-10-04T13:58:47+03:00
Общество

На Алтае более 200 человек пройдут осеннюю школу подготовки вожатых

Иван ОЛЕКСЮК
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Больше 200 человек в Алтайском крае пройдут школу подготовки вожатых. Предполагается, это даст им возможность работать на всероссийских и международных сменах детских центров «Орленок», «Океан» и «Артек».

Для них разработали четыре ступени подготовки, каждая из которых включает теоретические и практические занятия. По итогам обучения будет выдаваться сертификат государственного образца, который дает право на трудоустройство в детские оздоровительные лагеря.

Как сообщает официальный сайт региона, в команду проекта вошли преподаватели, аспиранты вуза, специалисты Алтайского краевого Союза детских и подростковых организаций, педагоги оздоровительно-образовательного центра «Каникулы». Высокий теоретический уровень психолого-педагогической подготовки обеспечивают педагоги АлтГПУ.

Школа подготовки вожатых «Вести за собой» на протяжении семи лет готовит специалистов по организации детского отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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