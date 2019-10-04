На Алтае более 200 человек пройдут осеннюю школу подготовки вожатых
Больше 200 человек в Алтайском крае пройдут школу подготовки вожатых. Предполагается, это даст им возможность работать на всероссийских и международных сменах детских центров «Орленок», «Океан» и «Артек».
Для них разработали четыре ступени подготовки, каждая из которых включает теоретические и практические занятия. По итогам обучения будет выдаваться сертификат государственного образца, который дает право на трудоустройство в детские оздоровительные лагеря.
Как сообщает официальный сайт региона, в команду проекта вошли преподаватели, аспиранты вуза, специалисты Алтайского краевого Союза детских и подростковых организаций, педагоги оздоровительно-образовательного центра «Каникулы». Высокий теоретический уровень психолого-педагогической подготовки обеспечивают педагоги АлтГПУ.
Школа подготовки вожатых «Вести за собой» на протяжении семи лет готовит специалистов по организации детского отдыха.
ИСТОЧНИК KP.RU