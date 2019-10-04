2019-10-04T12:09:31+03:00
Общество

Почти всему Барнаулу дали тепло

Иван ОЛЕКСЮК
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По состоянию на 3 октября, 99,6% жилых домов Барнаула подключены к отоплению. Лишь в десяти домах частного сектора ограничено теплоснабжение. Это связано с повреждением на сетях.

- Подача ресурса в здания, попавшие под ограничение из-за повреждения тепловых сетей будет возобновлена сразу после их устранения. Этой работой ремонтные бригады Сибирской генерирующей компании занимаются в приоритетном порядке. На сегодняшний день в работе находятся два повреждения на улицах Тихонова, 64 и Цеховая, 20, - сообщает пресс-служба компании.

Барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 работают в штатном режиме и производят ресурс согласно температурного графика, который согласован и утвержден администрацией города. Согласно ему, чем холоднее на улице, тем выше будет температура теплоносителя и батарей в квартире, соответственно.

По данным теплосетевого подразделения СГК в Барнауле на 3 октября к отоплению в 100% объеме уже подключились школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, учебные общежития, больницы и другие медучреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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