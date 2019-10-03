2019-10-03T16:28:44+03:00
Общество

Барнаульцы приглашают всех желающих убраться в лесу

БОРЗОВ Денис
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Любители первозданной природы. Фото: Никита ФилатовЛюбители первозданной природы. Фото: Никита Филатов
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Компания барнаульских любителей природы снова выйдет на уборку мусора. На этот раз сознательные граждане будет убирать за безответственными горожанами в ленточном бору.

- Кто готов помочь в уборке ленточного бора? Встречаемся в воскресенье, - призывает барнаульский активист Никита Филатов.

Так, в это воскресенье, 6 октября, ребята соберутся под мостом «Трассы здоровья», они пройдут по популярному маршруту отдыхающих. И приглашают на помощь всех желающих.

Стартует самовольный субботник в 12.00. Также организаторы заверяют, что если кто-либо хочет помочь, но не может добраться до места, он может сообщить об этом в группу «Кусочек добра», где ребята попробуют решить проблему.

Одеваться советуют по погоде, но чтобы при этом было удобно. С собой желательно взять перчатки, можно и мешки для мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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