Барнаульская шахматистка выступает в первенстве мира в Индии

СЕГОДНЯ 16:12 2019-10-03T16:34:27+03:00

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Шахматистка из Барнаула, мастер ФИДЕ Виктория Лоскутова участвует в первенстве мира среди юношей и девушек в индийском городе Мумбаи.

Как сообщили в Минспорта Алтайского края, Виктория выступает в возрастной группе девушек до 16 лет. У нее шестой стартовый рейтинг (2149), всего в ее категории 70 участниц. Вместе с ней честь России отстаивают гроссмейстер Лея Гарифуллина (Свердловская область, 2330), мастер Камалия Булатова (Татарстан, 2181) и кандидат в мастера Даяна Нассыбулина (Челябинская область, 1858). Участники соревнований сыграют по швейцарской системе в 11 туров.

Для Виктории Лоскутовой этот турнир - главный в году. В прошлый раз девушка выступала в Кубке России, где набрала 5,5 очков и заняла 11 место. Это неплохой результат, но девушка надеется, что сможет выступить лучше.

Кстати, поехать на соревнования Виктория Лоскутова смогла благодаря спонсорской поддержке IT-компании «Лаборатория Касперского».

ИСТОЧНИК KP.RU