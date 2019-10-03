Барнаульская шахматистка выступает в первенстве мира в Индии
Шахматистка из Барнаула, мастер ФИДЕ Виктория Лоскутова участвует в первенстве мира среди юношей и девушек в индийском городе Мумбаи.
Как сообщили в Минспорта Алтайского края, Виктория выступает в возрастной группе девушек до 16 лет. У нее шестой стартовый рейтинг (2149), всего в ее категории 70 участниц. Вместе с ней честь России отстаивают гроссмейстер Лея Гарифуллина (Свердловская область, 2330), мастер Камалия Булатова (Татарстан, 2181) и кандидат в мастера Даяна Нассыбулина (Челябинская область, 1858). Участники соревнований сыграют по швейцарской системе в 11 туров.
Для Виктории Лоскутовой этот турнир - главный в году. В прошлый раз девушка выступала в Кубке России, где набрала 5,5 очков и заняла 11 место. Это неплохой результат, но девушка надеется, что сможет выступить лучше.
Кстати, поехать на соревнования Виктория Лоскутова смогла благодаря спонсорской поддержке IT-компании «Лаборатория Касперского».
ИСТОЧНИК KP.RU