2019-10-03T14:32:57+03:00
Происшествия

В Алтайском крае мужчина решил искупаться и утонул

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Алтайском крае нашли тело пропавшего мужчины. Оказалось, он решил искупаться в озере и утонул. Зачем мужчина решил поплавать не в сезон, а также в холодную погоду, неизвестно.

Тело пожилого мужчины нашли в озере райцентра Михайловское Алтайского. Как удалось выяснить после экспертизы, утонул местный житель в конце сентября, а его тело нашли 1 октября. Предположительно, мужчина сам решил искупаться в озере, потому что его одежда лежала рядом на берегу.

Как сообщили в «Алтайской правде», утонувшим оказался мужчина 1958 года рождения. Сообщается, что под водой он провел не больше трех суток.

Сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку, подробности и обстоятельства трагического инцидента выясняются. Жители предполагают, что мужчина погиб случайно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На алтайской трассе ограничат движение
Бывший новосибирский банкир купил офис «Стройгаза» в Барнауле за 51 млн рублей
Двойной звездопад украсит ночное небо Алтайского края
Барнаульские власти обсудили прогноз экономического развития на три года
Алтайский следком проверит работу застройщика, переносящего сроки
Банк ВТБ стал главным партнером – организатором Олимпиады «Я – профессионал»
В Республике Алтай борются со вспышкой гепатита А
Алтайские полицейские поймали браконьеров на «Урале»
В Барнауле на нескольких перекрестках отключат светофоры
На Алтай-Коксе определили лучших водителей
Барнаульский зоопарк объявил об акции для пенсионеров
Серебро со вкусом золота: Сергей Шубенков стал вторым на чемпионате мира
Мошенники вымогают деньги у алтайских предпринимателей якобы от имени Виктора Томенко
Дмитрий Медведев приедет на Алтай с проверкой
Шестеро пострадали в ДТП на алтайской трассе
На ремонт алтайских школ и детсадов потратят больше 1,3 млрд рублей
Барнаульцам грозит штраф за скульптуру собак