В Алтайском крае мужчина решил искупаться и утонул

СЕГОДНЯ 14:31 2019-10-03T14:32:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае нашли тело пропавшего мужчины. Оказалось, он решил искупаться в озере и утонул. Зачем мужчина решил поплавать не в сезон, а также в холодную погоду, неизвестно.

Тело пожилого мужчины нашли в озере райцентра Михайловское Алтайского. Как удалось выяснить после экспертизы, утонул местный житель в конце сентября, а его тело нашли 1 октября. Предположительно, мужчина сам решил искупаться в озере, потому что его одежда лежала рядом на берегу.

Как сообщили в «Алтайской правде», утонувшим оказался мужчина 1958 года рождения. Сообщается, что под водой он провел не больше трех суток.

Сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку, подробности и обстоятельства трагического инцидента выясняются. Жители предполагают, что мужчина погиб случайно.

ИСТОЧНИК KP.RU