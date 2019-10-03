Бывший новосибирский банкир купил офис «Стройгаза» в Барнауле за 51 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:02 2019-10-03T13:03:05+03:00

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Помещение обанкротившейся алтайской строительной компании «Стройгаз», расположенное на проспекте Комсомольском, 118 в Барнауле, продали на торгах. Теперь площадью 8,67 тыс. квадратных метров владеет бывший глава управления новосибирского филиала банка «Открытие» Сергей Сутормин, об этом сообщили на портале «Коммерсантъ».

Владелец также арендовал земельный участок под зданием площадью 4,68 тысячи кв.м. Сумма сделки за все при этом составила 51,1 млн рублей. Сергей Сутормин занимался банковской деятельностью в течение 20 лет. Теперь он гендиректор и совладелец СК «Лидер и Ко» в Новосибирске.

Новому собственнику теперь принадлежит почти треть административного здания. Там же находится Федеральная налоговая служба по Алтайскому краю, региональное Минэкономразвития, Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций, краевая Счетная палата и Алтайский центр кластерного развития.

Напоминаем, компания «Стройгаз» была признана банкротом в 2018 году. Теперь ее имущество продают на аукционах.

ИСТОЧНИК KP.RU