2019-10-03T12:00:49+03:00
Общество

Двойной звездопад украсит ночное небо Алтайского края

БОРЗОВ Денис
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Фото: Pixabay.comФото: Pixabay.com
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Два метеорных потока пронесутся в ночном небе в ближайшие несколько дней. Жители Алтайского края смогут насладиться затяжным звездопадом.

Об этом рассказали в Барнаульском планетарии. «Ориониды», которые образуются из частиц пыли от кометы Галлея, начали «падать с неба» со 2 октября. Они станут украшением ночного неба до 7 ноября. Пик «небесного дождя» - 21 октября. В час может проноситься до 25 небесных тел. Больше всего заметны после полуночи до утра.

С 6 до 10 октября в темное время можно наблюдать за другим звездопадом. От 20 до 50 метеоров в час будут проноситься в ночном небе. Небесные тела «Дракониды» будут достаточно яркими, чтобы Луна не помешала наблюдению. Но их можно будет увидеть лишь в ясном небе, большая облачность станет барьером. Кульминация метеоритного дождя - 8 октября.

Справка КП

Ориониды – поток метеоров, которые вылетают из созвездия Ориона. Они дважды в год встречаются с Землей. Весной — Майские Аквариды, осенью — Ориониды с максимальным числом метеоров. Дракониды - метеорный поток, связанный с кометой Джакобини — Циннера. Наблюдать его лучше всего в предутренние часы в районе с ясным тёмным небом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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