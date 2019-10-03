2019-10-03T10:32:57+03:00
Общество

Алтайский следком проверит работу застройщика, переносящего сроки

БОРЗОВ Денис
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Фото: Алтайский портал недвижимостиФото: Алтайский портал недвижимости
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Долгострой на главном проспекте города оказался в центре настоящего скандала. Дело в том, что сроки сдачи объекта уже не в первый раз переносятся. Из-за этого дольщики жаловались в различные инстанции. Теперь они решили опубликовать петицию, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Жилой дом находится на пр-кте Ленина, 195. Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», его строит компания ООО «МК «ПР-Холдинг». Дольщики уже не первый раз жалуются на застройщика, поскольку сроки сдачи дома всегда переносятся.

В свою очередь, холдинг поясняет - проверки работы застройщика не выявляли нарушений.

- Компания на протяжении всего периода строительства не пыталась сэкономить, а использовала только высококачественные материалы. Более того, мы намерены своими силами проводить дополнительные строительно-отделочные работы по объектам в счет погашения неустойки за несвоевременную сдачу дома. При этом многочисленные претензионные и судебные обращения со стороны граждан ведут к отвлечению денежных средств от строительных работ и еще больше затягивают сроки передачи квартир, - рассказали в организации.

Несмотря на это следственные органы СКР по Алтайскому краю заинтересовались объектом, на который жалуются граждане, и проведут проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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