2019-10-03T09:47:48+03:00
Общество

В Республике Алтай борются со вспышкой гепатита А

БОРЗОВ Денис
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В Республике Алтай в сентябре произошла вспышка вирусного гепатита А. Она случилась в Усть-Коксинском районе, причем сейчас выявлены новые случаи. Как пояснили в региональном Минздраве, 30 сентября поступили новые больные. Заболели двое взрослых и ребенок.

Всего в Республике Алтай за время вспышки было 35 случаев вирусного гепатита А. В больнице остаются пять человек. Жителям Усть-Коксинского района поставили прививки, ведь запаса вакцины хватает, чтобы остановить вспышку.

В Роспотребнадзоре заявили, что вирус распространялся из-за поздней диагностики первых случаев. К тому же, изначально могли быть поставлены неверные диагнозы.

Напоминаем, гепатит А — это «желтуха». Болезнь в народе называют «заболеванием грязных рук», так как она попадает в организм фекально-оральный путем. Эксперты отмечают, что заразиться могли от некипяченой воды во время бытовых процедур. Также заражение возможно после купания в загрязненных водоемах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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