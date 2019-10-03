2019-10-03T08:47:50+03:00
Происшествия

Алтайские полицейские поймали браконьеров на «Урале»

БОРЗОВ Денис
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Мотоцикл, под сиденьями которого спрятаны косулиМотоцикл, под сиденьями которого спрятаны косулиФото: предоставлено пресс-службой
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Алтайские полицейские в Курьинском районе поймали браконьеров. Вечером 2 октября правоохранители узнали о незаконной охоте в окрестностях села Усть-Таловка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, полицейские оперативно выехали на место происшествия. Рядом с селом правоохранители увидели и задержали ехавших на мотоцикле «Урал» двух местных жителей. Мужчины имели при себе две туши косуль, нож, два охотничьих ружья ИЖ-27 и 18 патронов 12 калибра. Выяснилось, что одно из ружей является незарегистрированным. Также было обнаружено и место отстрела животных.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору причинившее особо крупный ущерб). Сумму причиненного государству ущерба рассчитали в 320 тысяч рублей.

Кстати, один из подозреваемых ранее уже трижды был судим за различные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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