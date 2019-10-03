На Алтай-Коксе определили лучших водителей

СЕГОДНЯ 07:36 2019-10-03T07:36:31+03:00

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На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди водителей автомобиля. Победителем стал Вадим Ульянов. Ему вручили диплом и денежную премию.

За звание лучшего боролись 20 водителей автотранспортного цеха и пожарно-аварийной спасательной службы. После теоретического задания на знание правил дорожного движения они выполняли скоростное маневрирование на грузовом автомобиле.

Второе место в конкурсе занял Андрей Горбунов. Третье – Станислав Михайлов. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Дмитрию Жданову. Почетной грамотой от профсоюзной организации наградили Александра Карпова. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.

Кстати, ежегодно на Алтай-Коксе проходит десять конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту. До конца года определят лучших среди дозировщиков и сортировщиков кокса.

ИСТОЧНИК KP.RU