2019-10-03T05:03:52+03:00
Происшествия

Мошенники вымогают деньги у алтайских предпринимателей якобы от имени Виктора Томенко

БОРЗОВ Денис
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Мошенники в Алтайском крае представляются именем чиновника, чтобы вымогать деньги у крупных компаний региона.

Об этом рассказали предприниматели в соцсетях в паблике «Barnaul 22». 2 октября неизвестный позвонил в одну из алтайских фирм, назвался заместителем председателя правительства края Виталием Снесарем. Мужчина попросил секретаря передать руководителю просьбу о звонке и назвал номер для связи.

По указанному номеру телефона мошенник, который вновь представился Снесарем, рассказал, что предпринимателям могут оказать финансовую помощь на обустройство 82 жилищ с суммой поддержки в 101 тыс. рублей.

По легенде, звонки идут по поручению губернатора Виктора Томенко. В доказательство пересылаются документы с подписью и печатями. От действий преступников в крае уже пострадали несколько предпринимателей.

В правительстве предпринимателям советуют быть бдительными и не поддаваться на предложения мошенников о перечислении средств. ГУ МВД России по Алтайскому краю проведет проверку по факту подобной схемы вымогания денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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