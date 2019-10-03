Дмитрий Медведев приедет на Алтай с проверкой

СЕГОДНЯ 04:38 2019-10-03T04:38:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Появилась информация, что в конце октября в Алтайский край прилетит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В планах у политика проверка социальных объектов региона.

О его возможном визите сообщил телеграм-канал «АБК на вас нет», официального подтверждения информации на данный момент нет.

- Медведев проверит социальные объекты, реализацию в регионе национальных проектов и итоги года правления губернатора Томенко,- рассказали в источнике.

В сентябре Алтай уже посетила группа депутатов-единоросов Госдумы и Совфеда, которые проверяли в крае реализацию национальных проектов. Кстати, приезд Медведева может совпасть с годом руководства Виктора Томенко в Алтайском крае. Глава региона впервые примет федерального чиновника такого уровня.

Ранее ожидалось, что Медведев появится на открытии крупного производства ЗАО «Эвалар», но на мероприятие он не приехал. В прошлый раз он был на Алтае в 2011 году – на Всероссийском молодежном форуме – тогда Дмитрий Медведев был президентом России.

ИСТОЧНИК KP.RU