2019-10-02T15:47:19+03:00
Происшествия

Шестеро пострадали в ДТП на алтайской трассе

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

На алтайской трассе перевернулся "Ниссан Тирано", в котором находилось семь человек, шестеро из них пострадали.

Как сообщает Главное управление МВД России по Алтайскому краю, авария произошла, в среду, 2 октября, на 62 километре автодороги "Тальменка - Солонешное". Женщина-водитель 1984 года рождения, двигаясь со стороны рабочего поселка Тальменка в направлении села Солонешное, не справилась с управлением, допустила опрокидывание автомобиля.

- В момент ДТП в транспортном средстве находилось семь человек. За медицинской помощью обратились водитель и пять пассажиров, в числе которых четверо несовершеннолетних, - сообщает ведомство.

По факту начали провекру, выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, устанавливают личности пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На ремонт алтайских школ и детсадов потратят больше 1,3 млрд рублей
Барнаульцам грозит штраф за скульптуру собак
В нагорной части Барнаула на аукцион выставили земельные участки
За рекламу концерта Бузовой жительнице Барнаула выписали штраф
Стали известны подробности планов по открытию отеля Radisson в Барнауле
Алтайский «политех» принял более трех тысяч первокурсников
Славгородцу предъявили обвинение в убийстве молодой девушки и двух детей
В селе Боровиха Первомайского района построят новую школу
ВТБ улучшил условия по кредитованию жилых домов
В Алтайском крае отремонтировали 25 километров дороги на Казахстан
«Старый базар» в Барнауле откроется в декабре
На Алтай-Коксе стартовала спартакиада
Барнаульские хоккеисты обыграли студентов США в первом матче международного турнира
В Барнауле и Горно-Алтайске пройдет киберспортивный турнир «Кубок Ростелекома»
Туман окутал Барнаул ранним утром
Алтайская лаборатория исследует химические показатели воды
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию
Алтайский министр образования запустил флешмоб
Водитель на «Lada» сбил двух людей на зебре в Барнауле
Гости из Китая заинтересовались Алтайским краем
В Бийске поменяется руководство «Сибприбормаша»
Прокуратура проведет проверку в транспортном комитете Барнаула