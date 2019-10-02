Шестеро пострадали в ДТП на алтайской трассе

СЕГОДНЯ 15:45 2019-10-02T15:47:19+03:00

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На алтайской трассе перевернулся "Ниссан Тирано", в котором находилось семь человек, шестеро из них пострадали.

Как сообщает Главное управление МВД России по Алтайскому краю, авария произошла, в среду, 2 октября, на 62 километре автодороги "Тальменка - Солонешное". Женщина-водитель 1984 года рождения, двигаясь со стороны рабочего поселка Тальменка в направлении села Солонешное, не справилась с управлением, допустила опрокидывание автомобиля.

- В момент ДТП в транспортном средстве находилось семь человек. За медицинской помощью обратились водитель и пять пассажиров, в числе которых четверо несовершеннолетних, - сообщает ведомство.

По факту начали провекру, выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, устанавливают личности пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU