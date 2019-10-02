2019-10-02T14:26:25+03:00
Экономика

На ремонт алтайских школ и детсадов потратят больше 1,3 млрд рублей

Иван ОЛЕКСЮК
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На ремонт школ и детсадов 48 районов и 10 городов Алтайского края потратят больше 1,3 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виктор Томенко. Об этом сообщается на официальном сайте региона.

В рамках краевой адресной инвестиционной программы в детских садах региона создают дополнительные места для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Больше всего денег направили Алейскому, Бийскому, Быстроистокскому, Залесовскому, Змеиногорскому, Каменскому, Краснощековскому, Косихинскому, Петропавловскому, Родинскому, Тальменскому, Топчихинскому, Третьяковскому, Чарышскому, Шипуновскому районам и городам Бийск, Яровое, Новоалтайск, Заринск.

Мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Демография», включены в государственные программы «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» и «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016 - 2025 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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