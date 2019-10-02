2019-10-02T13:42:25+03:00
Общество

Барнаульцам грозит штраф за скульптуру собак

Юлия ЕВГРАФОВА
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Жителям Барнаула грозит штраф за благоустройство придомовой территории. Там они возвели скульптуру из трех собак, сообщают в группе «Барнаул 22».

В администрацию пожаловались соседи владельцев скульптуры. Позже выяснилось, что территория возле дома – это общественное место и там благоустройство возможно только с разрешения властей. В противном случае это считается самозахватом земли. В качестве аргумента соседи также приводят тот факт, что это жестокое обращение с животными. Наказание за такое – штраф и уничтожение скульптуры.

-Даже не думали, что клумбы надо узаконивать. Тем более столько лет стоит - с 2012 года, - говорит хозяйка дома Лариса.

К слову, ранее администрация Центрального района вручила семье благодарность за благоустройство территории, а теперь им предстоит судебное разбирательство. Заседание по вопросу «о трех собаках» состоится 15 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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