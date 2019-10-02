2019-10-02T12:15:16+03:00
Экономика

Стали известны подробности планов по открытию отеля Radisson в Барнауле

Юлия ЕВГРАФОВА
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Проект гостиницы «Radisson», которая может появиться в Барнауле в ближайшие годы, оценили в два миллиарда рублей. Об этом сообщает «Политсибру».

Известно, что переговоры краевых властей с представителями «Radisson» начались еще в конце прошлого года. Первый раз официальное заявление о том, что в Барнауле может появиться четырехзвездочная гостиница, было сделано в марте. А недавно сообщили, что предполагаемой территорией под застройку рассматривают сквер на углу улицы Молодежной и проспекта Социалистического.

По некоторой информации, строительство новой гостиницы должны завершить к старту этапа Кубка мира по гребле. Он пройдет в Барнауле в июне 2021 года. На мероприятии ожидается около 1000 человек (спортсмены, обслуживающий персонал, болельщики). Уже сейчас власти задумываются о том, с таким количеством гостей в краевой столице местные гостиницы не справятся.

К слову, проект отеля уже оценили в два миллиарда рублей. Предполагается, что он будем вмещать 160-180 номеров. Окупиться гостиница может не меньше, чем за 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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