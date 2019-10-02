2019-10-02T11:15:42+03:00
Общество

В селе Боровиха Первомайского района построят новую школу

Это произойдет на год раньше, чем планировалось
БОРЗОВ Денис
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Старое здание школы Фото: Илья КлиментьевСтарое здание школы Фото: Илья Климентьев
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В Первомайском районе отремонтировали старую школу, чтобы дети смогли доучиться в ней, пока будет строиться новая. Проект нового здания вошёл в краевую инвестиционную программу. А это значит, что уже в следующем будут выделены средства на проектирование.

Старую школу в Боровихе построили еще до Великой Отечественной войны. Не стоит лишний раз говорить, в каком она находится состоянии сейчас. Поэтому новое здание для учащихся ждут очень давно. Последняя попытка его построить закончилась очередной неудачей. Подрядчик так и не приступил к строительству, несмотря на подписанный договор.

И вот в июле этого года депутат Государственной думы Александр Прокопьев организовал выездное совещание с министром образования и науки региона Максимом Костенко и представителями краевого Минстроя. Результат – оформление документов для финансирования из краевой инвестиционной программы. А это значит, что в ближайшем будущем сельские дети будут учиться в новой полноценной школе. 1 октября Александр Прокопьев встречался с учителями и родителями учеников, чтобы обсудить будущее строительство.

Депутат Госдумы Александр Прокопьев Фото: Илья Климентьев

Депутат Госдумы Александр Прокопьев Фото: Илья Климентьев

Не забыли и о старом здании Боровихинской школы - там отремонтировали крышу, пол в спортзале, обшили коридор. Инициировал ремонт Александр Прокопьев. Его поддержали районные чиновники и местные предприниматели. Если все пойдет по плану, строительство новой школы начнется через год, хотя по первоначальному плану должно было начаться не ранее, чем через два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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