В Алтайском крае отремонтировали 25 километров дороги на Казахстан

СЕГОДНЯ 08:47 2019-10-02T08:47:47+03:00

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В Алтайском крае сдали 25-километровый участок дороги «Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан».

Его отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая стоимость объекта составила 420 млн рублей.

- Дорога соединяет несколько районов с федеральной трассой А-322, а также обеспечивает международный транзит грузов. Кроме того, отремонтированная трасса позволит туристам с комфортом добраться в село Курья - на родину Героя Российской Федерации, советского и российского конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. В октябре в селе пройдут мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения известного оружейника, - сообщает региональное правительство.

В региональном Министерстве транспорта отмечают, что в крае завершили основные и капиталоемкие мероприятия на всех объектах, обновляемых в рамках нацпроекта. При этом в ходе поверок на завершающих стадиях выявлены недочеты, которые устраняют подрядные организации.

ИСТОЧНИК KP.RU