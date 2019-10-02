2019-10-02T07:57:41+03:00
Общество

«Старый базар» в Барнауле откроется в декабре

Иван ОЛЕКСЮК
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В Барнауле завершается реконструкция «Старого базара». Он может открыться уже в первой половине декабря.

Об этом сообщает Amic со ссылкой на организатора Анну Поломошнову. По ее словам, конкретная дата открытия еще не названа. Предполагается, базар заработает в период с 1 по 15 декабря.

Известно, что первый этаж зарезервирован под кафе и магазины, а второй – под классический рынок. В сентябре рядом со зданием Старого базара уже начали работать торговые ряды. Девелопер построил для продавцов современные павильоны с навесами, освещением и охраной.

- Реконструкция Старого базара началась в 2017 году, когда у здания сменился собственник. Собственник сохранил основу проекта, заменив ветхие конструкции, обновив его инженерию, интерьер и фасады. Территорию рынка благоустроили, добавив парковку, - пишет портал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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