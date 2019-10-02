Барнаульские хоккеисты обыграли студентов США в первом матче международного турнира

СЕГОДНЯ 06:59 2019-10-02T06:59:42+03:00

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Барнаульская студенческая команда «Динамо-Алтай» одержала победу в матче со сборной американской университетской хоккейной лиги «ACHA». Игра состоялась во вторник, 1 октября.

Не исключено, что причиной поражения американской команды стало то, что студенты прилетели в Барнаул в день игры, проведя 12 часов в самолетах.

Напомним, в Барнауле начался Student Hockey Challenge. В нем участвует восемь команд: четыре вузовские команды из Алтайского края, Тамбова, Казани, Челябинска, Нижнего Новгорода, а так же коллективы из Чехии, Словакии и США.

Как сообщает официальный сайт администрации города Барнаула, матчи проходят на двух площадках: «Титов-Арене» и «Карандин-Арене». В субботу на льду «Титов-Арены» пройдут полуфинальные игры, в воскресенье – матч за третье место и финал. Начало решающего поединка в 18.30.

ИСТОЧНИК KP.RU