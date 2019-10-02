2019-10-02T06:15:59+03:00
Общество

Туман окутал Барнаул ранним утром

Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: Антон ЖилинковФото: Антон Жилинков
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Барнаул утонул в осени – по утрам становится все холоднее, а с деревьев при малейшем ветерке облетают листья. От всей этой красоты старого города и увядания природы щемит сердце. Еще один год прошел.

Фото: Анатолий Поскотинов

Фото: Анатолий Поскотинов

Вместе с осенью в Барнаул пришли туманы – красивые и завораживающие. Пользователи в социальных сетях делятся снимками туманов, сделанных в среду, 2 октября. Стоит отметить, что туманы не привели к осложнению работы служб – в аэропорту все самолеты прибыли по расписанию.

Кстати, по утрам начались настоящие заморозки, температура воздуха опускается ниже ноля, поэтому одевайтесь потеплее, чтобы не заболеть. Тем более, начался сезон простуд. Чтобы не заболеть, врачи советуют есть больше фруктов и чаще мыть руки, а также избегать больших скоплений людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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