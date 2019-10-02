2019-10-02T05:46:00+03:00
Экономика

ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию

Иван ОЛЕКСЮК
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ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию в среднем на 0,2 процента. Оформить кредит наличными можно на сумму до 5 млн рублей и сроком до пяти лет.

Для этого можно оформить заявку на сайте банка. Программа «Рефинансирование» позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства до 5 млн рублей на любые цели.

- Одной из стратегических задач банка является повышение доступности финансовых продуктов. Поэтому мы всегда ищем возможности для снижения ставок и улучшения условий их выдачи, - считает начальник управления кредитных продуктов ВТБ Юрий Топунов.

За январь-август 2019 года ВТБ выдал свыше 930 тыс. кредитов наличными на сумму более 589 млрд рублей. Это почти на 17% выше аналогичного периода прошлого года. В рамках рефинансирования объем выданных кредитов увеличился по сравнению с 2018 годом в два раза и составил 51,5 млрд рублей. Программой воспользовались более 78 тыс. человек. Портфель кредитов наличными за восемь месяцев этого года показал рост более 13%, превысив 1,348 трлн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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