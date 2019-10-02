Алтайский министр образования запустил флешмоб

СЕГОДНЯ 05:04 2019-10-02T05:05:09+03:00

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Алтайский министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко запустил флешмоб ко Дню учителя. Он предлагает всем позвонить своим учителям или даже посетить их в этот праздник.

Сам он уже поздравил с наступающим профессиональным праздником свою первую учительницу – Нину Андреевну Нижегородову. Об этом сообщает краевой Минобрнауки

- Это была мечта моего детства: я вырасту и приду поздравлять своих учителей. Нина Андреевна – самая первая, самая любимая учительница, которая очень сильно определила мою жизненную траекторию, научила не останавливаться на достигнутом, взаимодействовать с людьми, - рассказал министр.

Нина Нижегородова – отличник народного образования, учитель начальных классов с большим стажем. За ее плечами 41 год стажа и больше 300 выпущенных учеников, каждого из которых она хорошо помнит.

По словам Максима Костенко, в его школе учителя, родители и дети были одной большой семьей: «Со мной навсегда осталось это ощущение единения и поддержки».

ИСТОЧНИК KP.RU