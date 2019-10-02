Водитель на «Lada» сбил двух людей на зебре в Барнауле
Во вторник, 1 октября, в Барнауле, водитель на автомобиле Ваз 2110 сбил двух людей на пешеходном переходе.
Как пишут очевидцы в сообществе Барнаул22, ДТП произошло в 19.10 на пешеходном переходе у дома на проспекте Ленина, 181. Пострадавшие в тяжелом состоянии.
Госавтоинспекция сообщает, предварительно установлено, 21-летний водитель сбил пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 60-летняя женщина и 64-летний мужчина госпитализированы.
Госавтоинспекция города Барнаула обращается к участникам дорожного движения и призывает их быть крайне внимательными на проезжей части. Водителям при проезде пешеходных переходов снижать скорость, пешеходам использовать средства пассивной защиты (световозвращающие элементы).
ИСТОЧНИК KP.RU