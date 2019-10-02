2019-10-02T04:17:57+03:00
Происшествия

Водитель на «Lada» сбил двух людей на зебре в Барнауле

Иван ОЛЕКСЮК
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Скриншот с видео Максима БакушкинаСкриншот с видео Максима БакушкинаФото: со страницы vk.com/barneos22
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Во вторник, 1 октября, в Барнауле, водитель на автомобиле Ваз 2110 сбил двух людей на пешеходном переходе.

Как пишут очевидцы в сообществе Барнаул22, ДТП произошло в 19.10 на пешеходном переходе у дома на проспекте Ленина, 181. Пострадавшие в тяжелом состоянии.

Госавтоинспекция сообщает, предварительно установлено, 21-летний водитель сбил пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 60-летняя женщина и 64-летний мужчина госпитализированы.

Госавтоинспекция города Барнаула обращается к участникам дорожного движения и призывает их быть крайне внимательными на проезжей части. Водителям при проезде пешеходных переходов снижать скорость, пешеходам использовать средства пассивной защиты (световозвращающие элементы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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