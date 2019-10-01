2019-10-01T15:52:34+03:00
Общество

В Бийске поменяется руководство «Сибприбормаша»

Юлия ЕВГРАФОВА
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С поста генерального директора «Сибприбормаша» скоро уйдет Александр Черемисин, сообщает издание «Бийский рабочий».

С этой инициативой выступило руководство Научно-производственного концерна «Техмаш», в который входит «Сибприбормаш». Нынешнего генерального директора хотят отстранить от занимаемой должности из-за трат на социальные нужды работников.

Известно, что предприятие строило квартиры и коттеджи для своих работников. Также сотрудники «Сибприбормаша» могли взять ипотеку у предприятия. Оно плюс ко всему оказывало работникам бесплатную медицинскую помощь. На все перечисленное организация потратила несколько миллионов рублей.

К слову, скоро место Черемисина займет 53-летний Александр Серов, который сейчас является экс-заместителем начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства администрации Новосибирска, отмечает издание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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