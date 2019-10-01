Прокуратура проведет проверку в транспортном комитете Барнаула

СЕГОДНЯ 15:14 2019-10-01T15:14:12+03:00

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Барнаульцы жалуются на нехватку общественного транспорта по маршрутам №1, 10, 17 и 24. Теперь транспортный комитет проверит региональная прокуратура, сообщает «МК на Алтае».

Инициатором проверки в возникшей ситуации стала общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль». Им самим удалось выяснить, что автобусы по маршруту №1 обслуживаются лишь на 4%. Подобная ситуация сложилась и на маршрутах № 10, 17 и 24.

Стоит отметить, что по всем перечисленным маршрутам ежедневно должно работать порядка 75 автобусов, вместо этого, по словам общественников, на линию выходит только 27.

- Ранее мы уже обращались по проблеме в администрацию и прокуратуру города. Нарушения в работе перевозчиков были подтверждены официально, однако никаких эффективных мер так и не предпринято. Считаем, действующее руководство транспортным комитетом не справляется с поставленной задачей и должно уйти в отставку, - добавил глава отделения «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг.

ИСТОЧНИК KP.RU