Алтайские моржи устроят флешмоб по чтению «Комсомолки» в холодной соленой воде

СЕГОДНЯ 14:28 2019-10-01T14:50:22+03:00

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5 и 6 октября в алтайском городе-курорте Яровое пройдут соревнования по зимнему плаванию в соленом озере. В нем примут участие представители федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Алтайского края «Белые медведи», а также спортсмены из Новосибирска, Томска, Северска, Кемерово, Новокузнецка и других городов.

- Подобные соревнования пройдут впервые не только в России, но и в мире. Обычно плаваем в пресной воде, а в этот раз заплыв будет в соленом озере, - рассказывает президент федерации зимнего плавания "Белые медведи" Александр Зеленецкий. – Главная цель – привлечь внимание к известному алтайскому озеру. Жаль, что туристический поток идет туда только летом! Но мы докажем, что зимой озеро тоже не пустует и востребовано!

По словам известного алтайского моржа, совершать заплыв в соленой воде намного сложнее и тяжелее, чем в пресной.

- Вода попадает в глаза, рот, раздражая кожу. Есть даже противопоказания к таким заплывам, - говорит Зеленецкий.

Кстати, во время соревнований, моржи устроят флешмоб по чтению газеты «Комсомольская правда» в холодной соленой воде. Фоторепортаж с этого события мы обязательно выставим на нашем сайте после мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU