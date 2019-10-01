В Алтайском крае нет средств на осуществление «мусорной реформы»

СЕГОДНЯ 13:43 2019-10-01T13:43:55+03:00

Изменить размер текста: A A

На реализацию новой схемы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Алтайском крае требуется около четырех миллиардов рублей. Пока в регионе такой сумму на это нет, когда она появится так же неизвестно. Об этом пишет «Банкфакс», цитируя слова главы регионального Министерства природных ресурсов Владимира Попрядухина.

- Составляя данный документ, мы знали, какая перед нами поставлена цель. Но вместе с тем, у нас не было четкого понимания, за счет чего она будет реализована, - добавил Попрядухин.

По словам чиновника, скоро в России создадут федеральный экологический оператор, который обобщит данные по всем регионам страны и сформирует единую схему обращения с ТКО.

К слову, вопрос переработки отходов в регионе актуализировал своим заявлением эксперт ОНФ Александр Коган. Он сообщил, что в 30 регионах страны, в мусорных тарифах не заложены ключевые для реализации нацпроекта «Экология» расходы. Из-за этого есть риск его неисполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU