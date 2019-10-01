2019-10-01T12:56:46+03:00
Политика

Олег Хорохордин официально вступил в должность главы Республики Алтай

Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: пресс-служба Правительства Республики АлтайФото: пресс-служба Правительства Республики Алтай
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Сегодня, 1 октября, в должность главы Республики Алтай вступил Олег Хорохордин, сообщили в пресс-службе Правительства Республики Алтай.

В Национальном драматическом театре имени Кучияка прошла торжественная церемония. На ней присутствовали депутаты Государственного Собрания, члены Правительства Республики Алтай, гости и приглашенные. Также на церемонию приехал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Он поздравил Хорохордина с официальным вступлением в должность и пожелал плодотворной и успешной работы.

«Рассчитываю на диалог и сотрудничество со всеми конструктивными силами. У нас одна важнейшая задача - перевести республику на принципиально иной сценарий развития, который приведет к качественному улучшению жизни населения. В этом нам готовы помогать руководство страны и федеральный центр», – подытожил Хорохордин.

К слову, 8 сентября, в Единый день голосования, Олег Хорохордин одержал победу, набрав около 59% голосов (47 582).

ИСТОЧНИК KP.RU

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