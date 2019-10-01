Международный фестиваль зеленого документального кино состоится в Барнауле

СЕГОДНЯ 10:05 2019-10-01T10:05:38+03:00

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В Барнауле впервые пройдет Международный фестиваль зеленого документального кино «Экочашка». Он состоится с 4 по 6 октября.

Фестиваль откроется 4 октября в 18 часов на театральной площадке «СПИЧКА» фильмом «Дикий Амстердам» (Нидерланды, Марк Веркер). Гости увидят все тайны этого культового, динамичного города с точки зрения кота Фрица и его диких друзей. А 6 октября запланирован специальный показ фильма «Отражение гор Алтая» (Россия, Франция, режиссер Александра Марченко).

Гостями фестиваля станут Руди Гнутти и Сальво Манцоне, режиссеры из Испании и Италии. Оба они привезли в Барнаул свои новые фильмы. Сальво Манцоне борется с мусорной проблемой у себя на родине, он представит фильм «Окно во двор». А Руди Гнутти в своем фильме «В одной лодке» задается вопросом, как переосмыслить основы современного общества и начать разумный диалог. Кроме того, гостей фестиваля ждет большая лекционная программа.

К слову, фестиваль «Экочашка» с 2010 года привозит в Россию и страны СНГ самые интересные документальные фильмы из разных стран. В Барнауле за три дня покажут больше 10 фильмов. Вход для всех желающих бесплатный. Подробная информация о программе есть на странице во «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU