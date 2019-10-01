Ветераны Алтай-Кокса принимают участие в праздничных мероприятиях

СЕГОДНЯ 09:41 2019-10-01T09:41:21+03:00

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В рамках декады пожилого человека Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) 18 октября организует для своих ветеранов праздничный концерт и вечер отдыха в городском доме культуры «Строитель».

Заводских пенсионеров пригласят на экскурсии по родному предприятию «Память прошлого». В совете ветеранов 1 октября пройдет День открытых дверей: горожане посетят персональные выставки творческих работ ветеранов.

Своим пенсионерам завод перечислит к празднику единовременную материальную помощь. А также выделит совету ветеранов средства на посещение 60 пенсионеров на дому и в стационаре горбольницы. Активисты ветеранской организации подготовят для них музыкальную программу и подарки.

Весь месяц пенсионеры Алтай-Кокса будут участвовать в городских мероприятиях. Для них запланированы фотоконкурсы, выставки, презентации, соревнования по шахматам и пулевой стрельбе. Вокальная группа выступит на праздничном концерте в доме культуры «Строитель».

ИСТОЧНИК KP.RU