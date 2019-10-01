До 7 октября продлен прием заявок на участие в программе «УМНИК»

СЕГОДНЯ 09:03 2019-10-01T09:37:52+03:00

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Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере напоминает о приеме заявок для участия в полуфинальном отборе проектов по программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК»). Отбор проектов в Алтайском крае осуществляется на базе АлтГТУ.

Фонд финансирует выполнение проектов, направленных на проведение исследований в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Каждый победитель программы получит грант в размере 500 000 рублей в течение двух лет для поддержки проводимых научных исследований.

Цель программы «УМНИК» – государственная поддержка молодых ученых, стремящихся к самореализации через инновационную деятельность, а также привлечение молодежи к участию в научно-технической и инновационной деятельности, подготовка ученых к созданию малых инновационных предприятий.

Основные критерии для участия в программе – научная новизна проекта и его актуальность, техническая значимость продукта (технологии), а также перспективы коммерческой реализации, в том числе анализ рынка.

Для участия в программе приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые в возрасте до 30 лет. Заявки на участие в программе принимаются до 7 октября 2019 года на сайте программы.

Финальный отбор проектов по программе «УМНИК» пройдет 21 ноября 2019 года в АлтГТУ им. И.И. Ползунова.

Дополнительную информацию по условиям участия в конкурсе можно получить на сайте www.fasie.ru и по тел.: +7 (3852) 29−87−28 (Федоров Владислав Анатольевич, директор Центра инновационного консалтинга АлтГТУ).

ИСТОЧНИК KP.RU