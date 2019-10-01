Фонд оплаты труда алтайских педагогов увеличился почти на 1 млрд рублей

СЕГОДНЯ 07:29 2019-10-01T07:29:12+03:00

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В Алтайском крае увеличился фонд оплаты труда учителей почти на 1 млрд рублей. Решение было принято главой региона Виктором Томенко, а депутаты АКЗС внесли необходимые изменения в закон о бюджете.

Как отметил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, эти изменения позволили перейти на новую систему оплаты труда, а также появилась возможность поднять зарплаты педагогам. Эти перемены в системе оплаты труда будут особенно справедливы для педагогов, которые работают в малокомплектных сельских школах. А таких в крае большинство, заверили в алтайском Министерстве образования и науки.

После изменения системы начисления зарплаты с сентября этого года её средний размер в Барнауле составит 33 тысячи рублей.

К слову, сейчас на сайте регионального Министерства образования и науки работает горячая линия, воспользовавшись которой можно задать любые вопросы, связанные с оплатой труда педагогов.

ИСТОЧНИК KP.RU