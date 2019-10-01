На Алтае могут появиться новые методики диагностики и лечения рака

СЕГОДНЯ 06:51 2019-10-01T06:51:58+03:00

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На Международном форуме онкологии и радиологии, который с 23 по 27 сентября прошел в Москве, алтайские врачи познакомились с новейшими тенденциями онкологической науки и практики. Всего в мероприятии приняло участие около 5 тысяч специалистов более чем из 20 стран.

В рамках форума прошли 19 самостоятельных тематических конгрессов. В центре внимания участников оказались ключевые проблемы онкологической службы – профилактика и ранняя диагностика раковых заболеваний, рациональное использование традиционных методов и необходимость широкого применения инновационных технологий для лечения онкологических пациентов, эффективная организация онкологической помощи, сестринского и паллиативного ухода за онкобольными.

По словам главного врача Алтайского краевого онкологического диспансера Игоря Вихлянова, уже второй год Форум становится одним из главных индикаторов развития онкологической службы - как в масштабах страны, так и для отдельных регионов.

По оценкам алтайских врачей, программа форума была весьма насыщенной и полезной. «На карандаш» были взяты несколько перспективных клинических тактик и наработок. Например, совместная работа центров позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и линейных лучевых ускорителей, позволяющая не просто оконтуривать пораженный участок и прицельно направлять на него пучок ионизирующего излучения, но и эффективно распределять лучевую нагрузку между зонами активности клеток внутри самой опухоли.

Еще одна методика - экзентерация органов таза - открывает новые возможности для пациентов с обширными рецидивами колоректального рака. Согласно статистике, в Алтайском крае злокачественные патологии кишечника за последние 10 лет выросли более чем на 30%, а значит растет и число рецидивирующих больных. Согласно общемировым данным, благодаря внедрению хирургической экзентерации органов таза почти 45% пациентам с подобным диагнозом удается продлить жизнь на 5 лет и более.

Также на форуме была представлена обширная доказательная база об абсолютной идентичности результатов малоинвазивных эндоскопических операций и открытых полостных вмешательств. Таким образом, многолетним спорам о ключевом доступе в онкологической хирургии поставлена точка: эндоскопическому методу, обеспечивающему лучшую визуализацию внутренних органов во время операции и сокращенные сроки реабилитации пациентов, официально дан зеленый свет. Это позволит на 30% увеличить поток онкологических больных, нуждающихся в хирургическом лечении, отмечают эксперты.

А вот превентивная лучевая терапия, напротив, позволит пациенткам с высоким риском наследственного рака молочных желез сохранить грудь – благодаря аналогичному профилактическому эффекту этой методики им не нужно подвергать себя калечащим операциям по удалению органа. В лаборатории молекулярной диагностики краевого онкодиспансера проводится тестирование генных мутаций BRCA1/2, являющихся причиной предрасположенности к возникновению наследственного рака молочной железы. Как отмечают эксперты, в регионе активно выявляются пациентки, которым необходимо подобное лечение.

По словам Игоря Вихлянова, если эти и другие наработки войдут в онкологический стандарт, все они буду активно внедряться и на территории Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU