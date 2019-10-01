Социальные ярмарки пройдут в Барнауле 5 октября

СЕГОДНЯ 05:02 2019-10-01T05:02:10+03:00

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Жителей Барнаула 5 октября ждет очередная продовольственная ярмарка. Она состоится с 10 до 14 часов, сообщают в пресс-службе администрации Барнаула.

В этот день в продаже будут уже традиционные товары: мясо птицы, яйца, растительное масло, рыба, колбасы, мясные полуфабрикаты, мука, сахар, овощи, фрукты, кондитерские изделия и многое другое.

Так 5 октября с 10 до 14 часов будут работать ярморочные площадки во всех районах города. В Октябрьском районе на проспекте Ленина, 152 и на улице Г. Титова,9. В Центральном районе ярмарка будет работать в селе Лебяжье на улице Центральная, 65а и в микрорайоне Затон – улица Водников,11. В Ленинском – поселок Научный городок. А в Индустриальном районе– в микрорайоне Новосиликатный на улице Новосибирская, 16 в.

К слову, по всем вопросам, которые касаются продовольственных ярмарок, можно обращаться в администрацию города по телефону – 370-464.

ИСТОЧНИК KP.RU