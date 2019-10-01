Деревня Маламутов откроется в Барнауле

СЕГОДНЯ 04:45 2019-10-01T04:45:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле торжественно откроют первый объект загородного интерактивного парка Деда Мороза – Деревню Маламутов. Это произойдет 1 декабря, сообщает «Алтайтурцентр».

Новая площадка для отдыха расположилось на территории развлекательного комплекса «Планета Q», который находится по адресу улица Байкальская, 47. Уже через год там возведут интерактивный парк Деда Мороза «Сказочный край».

В день открытия – 1 декабря, для гостей зальют каток, установят юрту, в которой можно будет поиграть и сделать памятные фото со щенками маламутов. Также все желающие смогут прокатиться по лесу на санях, запряженных собаками. В этот день гостей будут ждать и гонки на собачьих упряжках. Будет работать пункт проката коньков, горка, теплая раздевалка и два кафе.

К слову, организаторы сообщили, что на мероприятии также будет Дед Мороз.

ИСТОЧНИК KP.RU