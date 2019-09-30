На территории будущего нацпарка на Алтае могут прекратить добычу золота

СЕГОДНЯ 15:48 2019-09-30T15:48:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Алтайские власти намерены отозвать лицензию на добычу золота на территории, где будет создан первый нацпарк. Как пишет «Интерфакс-Сибирь», соответствующее заявление сделал министр природных ресурсов и экологии Владимир Попрядухин.

«Это злободневная проблема для Алтайского края - экономическая эффективность по добыче россыпного золота. С точки зрения природоохранного ведомства, мы постоянно доказываем, что это неравноценные потери по сравнению с тем, что достигается в экономике при разработке россыпного золота. Мы планируем отзыв лицензии у недропользователя на территории, которая войдет в состав нацпарка «Тогул», - отметил министр.

Первый национальный парк будет создан на территории четырех районов: Заринского, Тогульского, Ельцовского и Солтонского. Парк должен был появиться до конца текущего года, но из-за выданной лицензии на добычу золота и протеста местного населения этого пока не произошло. Попрядухин пояснил, что до конца декабря лицензию отзовут.

ИСТОЧНИК KP.RU