2019-09-30T15:48:43+03:00
Экономика

На территории будущего нацпарка на Алтае могут прекратить добычу золота

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Алтайские власти намерены отозвать лицензию на добычу золота на территории, где будет создан первый нацпарк. Как пишет «Интерфакс-Сибирь», соответствующее заявление сделал министр природных ресурсов и экологии Владимир Попрядухин.

«Это злободневная проблема для Алтайского края - экономическая эффективность по добыче россыпного золота. С точки зрения природоохранного ведомства, мы постоянно доказываем, что это неравноценные потери по сравнению с тем, что достигается в экономике при разработке россыпного золота. Мы планируем отзыв лицензии у недропользователя на территории, которая войдет в состав нацпарка «Тогул», - отметил министр.

Первый национальный парк будет создан на территории четырех районов: Заринского, Тогульского, Ельцовского и Солтонского. Парк должен был появиться до конца текущего года, но из-за выданной лицензии на добычу золота и протеста местного населения этого пока не произошло. Попрядухин пояснил, что до конца декабря лицензию отзовут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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