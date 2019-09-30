«Ростелеком» представил биометрию на дне открытых дверей Банка России в Барнауле

СЕГОДНЯ 10:59 2019-09-30T10:59:13+03:00

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28 сентября на дне открытых дверей Центрального банка Российской Федерации «Ростелеком» провел презентацию Единой биометрической системы в 12 сибирских городах.

В Барнауле компания представила услугу в Отделении по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центробанка России. Участниками презентации стали учащиеся и студенты ведущих алтайских колледжей, вузов и другие горожане, интересующиеся новыми клиентскими предложениями в банковской сфере. Специалисты компании рассказали жителям о том, что такое биометрия и удаленная идентификация, как пользоваться ею для получения банковских услуг. В ходе интерактивной лекции эксперты продемонстрировали процесс сбора и верификации биометрических данных, а также ответили на вопросы граждан. В завершении встречи каждый гость получил от «Ростелекома» пошаговую инструкцию «Как зарегистрироваться в Единой биометрической системе», а также сувенирную продукцию в подарок.

Презентация Единой биометрической системы.Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"

Единая биометрическая система в России начала работать 30 июня 2018 года. Она создана по инициативе Центрального банка Российской Федерации и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации, которая позволяет гражданам дистанционно получать финансовые услуги. Сегодня зарегистрироваться в системе можно в более чем 10 000 отделений банков, расположенных в 800 городах России. В Сибири больше всего отделений, регистрирующих биометрию, находится в Новосибирске — здесь их насчитывается 152. Для сравнения: в Красноярске таких филиалов 99, в Омске — 131, в Барнауле — 65, в Абакане — 18.

Чтобы зарегистрироваться в Единой биометрической системе, гражданину необходимо всего один раз прийти в банк, где у него открыт счет, или открыть счет во время посещения. Сотрудник банка поможет ему зарегистрироваться на портале госуслуг (в Единой системе идентификации и аутентификации — ЕСИА), если ранее пользователь не был в ней зарегистрирован. После этого сотрудник банка «снимет» биометрические данные пользователя — сделает фото и запись голоса — и загрузит их в Единую биометрическую систему. Весь процесс занимает не более 7 минут.

Подробнее о Единой биометрической системе можно узнать на сайте: https://bio.rt.ru.