Рубцовчане пять лет совершали махинации с деньгами маткапитала

СЕГОДНЯ 10:40 2019-09-30T10:40:13+03:00

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Жители Алтайского края придумали хитрую схему мошенничества с деньгами материнского капитала. Пятерых Рубцовчан осудили за денежные махинации. Всего в городе и районе они провернули 124 аферы на сумму 44,5 миллионов рублей. Преступления совершались с февраля 2009 по март 2014 года.

Участники группировки создали фиктивные организации и через них обналичивали материнский капитал, несмотря на то, что это запрещено законом.

Владельцам сертификатов предлагали оформить документы, по юридическому сопровождению всех сделок. Женщин убеждали заключать с кредитным кооперативом фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилья. После этих соглашений средства обещанного займа перечисляли, но когда владелицы сертификата снимали денежные средства со счёта, в этот же день забирали деньги, оставляя им небольшой процент от суммы или вообще оставляли женщин без средств.

Суд приговорил участников группировки к лишению свободы от трех до 14 лет и штрафы в доход государства – от 300 тысяч рублей до 1 млн 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU