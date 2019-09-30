В Рубцовске сгорело старое здание суда

СЕГОДНЯ 08:18 2019-09-30T08:41:32+03:00

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В Рубцовске сгорело полуразрушенное здание суда. Строение на улице Калинина загорелось вечером в воскресенье, 29 сентября.

Как сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Рубцовсе», на месте происшествия работали все экстренные службы: спасатели мчс, сотрудники из правоохранительных органов и скорой помощи.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сейчас это здание – не используется. Сообщение о пожаре поступило примерно в 21:30. Огнем повредило перекрытия между первым и вторым этажами. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров, предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. Человеческих жертв нет.

В тушении были задействованы 19 человек личного состава противопожарной службы и пять единиц техники. Окончательно ликвидировано возгорание было спустя два часа после работы сотрудников МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU