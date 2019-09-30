2019-09-30T07:43:21+03:00
Происшествия

В Барнауле автомобиль провалился в яму, которую не ремонтируют уже год

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Фото: очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул"Фото: очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул"
Изменить размер текста:

В Барнауле отечественный автомобиль провалился в яму, которую местные водители объезжают уже год.

О происшествии рассказали очевидцы в соцсетях в паблике «Инцидент Барнаул». Отечественная «девятка» ушла под землю рядом со зданием на улице Малахова № 171. Как сообщили очевидцы, ещё прошлым летом рабочие раскопали дорогу и до сих пор не занимались ее восстановлением.

- Страдают машины и ходить невозможно, легко можно ноги переломать. Будьте внимательны, заезжая в этот двор, - рассказала местная жительница Валерия.

К слову, барнаульцы уже выдвигают различные версии о том, как водитель мог не заметить огромную яму. Некоторые горожане решили, что таким образом находчивый автолюбитель хотел заработать на ремонт. Вероятнее всего, яма увеличилась в размерах, когда «девятка» начала скатываться на обочину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» представил биометрию на дне открытых дверей Банка России в Барнауле
Рубцовчане пять лет совершали махинации с деньгами маткапитала
Соцсети: в Бийске трамвай перерезал парню ноги
Двух барнаульцев признали виновными за убийство бельевой веревкой
В Барнауле на месте Речного вокзала могут построить многоэтажку
В Рубцовске сгорело старое здание суда
Капсулу времени заложат в Барнауле
Юные полицейские приняли присягу в день рождения Алтайского края
На Алтай-Коксе определили лучших слесарей-ремонтников
«Динамо» вничью сыграло с омским «Иртышом»
Ученые АлтГТУ предложили новые технологии для решения проблем дефицита белкового питания
Автомобиль врезался в витрину магазина «Ярче» в Барнауле
Житель Камня-на-Оби поранился бензопилой и скончался
Барнаулец поучаствовал в интернет-опросах и лишился крупной суммы денег
В Барнауле торжественно открыли «Титов-Арену»
Барнаулец душил свою девушку ремнем от ее сарафана, желая быть с ней вместе
В Барнауле автомобиль столкнулся с опорой моста
Житель Барнаула снял интимное видео с участием своей девушки и выложил в Сеть
В Барнауле мужчина сжег чужую машину
Алтайская автоледи забыла вытащить пистолет из бака и обрушила колонку на заправке
Снег будет: алтайские синоптики уточнили прогноз погоды
В Бийске эвакуировали учеников лицея
За лето Алтайский край посетили более 1,1 млн человек