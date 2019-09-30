В Барнауле автомобиль провалился в яму, которую не ремонтируют уже год

СЕГОДНЯ 07:12 2019-09-30T07:43:21+03:00

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В Барнауле отечественный автомобиль провалился в яму, которую местные водители объезжают уже год.

О происшествии рассказали очевидцы в соцсетях в паблике «Инцидент Барнаул». Отечественная «девятка» ушла под землю рядом со зданием на улице Малахова № 171. Как сообщили очевидцы, ещё прошлым летом рабочие раскопали дорогу и до сих пор не занимались ее восстановлением.

- Страдают машины и ходить невозможно, легко можно ноги переломать. Будьте внимательны, заезжая в этот двор, - рассказала местная жительница Валерия.

К слову, барнаульцы уже выдвигают различные версии о том, как водитель мог не заметить огромную яму. Некоторые горожане решили, что таким образом находчивый автолюбитель хотел заработать на ремонт. Вероятнее всего, яма увеличилась в размерах, когда «девятка» начала скатываться на обочину.

ИСТОЧНИК KP.RU